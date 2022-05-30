Хакеры Anonymous взломали белорусские правительственные сайты

Хакеры из объединения Anonymous взломали белорусские веб-сайты.

Об этом сообщает один из членов международной хакерской сети.

В своем сообщении хакер отмечает, что это наказание белорусскому правительству за причастность к войне.

Речь идет о сайте Министерства образования республики беларусь, Национального центра правовой информации, Минюста, Министерства экономики, сайте МВД, Министерства связи и информатизации и Госстандарта.

Ранее сообщалось, что международные и украинские хакеры синхронизированно атакуют россию.