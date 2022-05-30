Сенкевич заявил, что Николаев прекращает сотрудничество с белорусскими городами: «Создали вокруг себя преступный авторитарный мир»

Николаев прекращает сотрудничество с двумя белорусскими городами – Браславом и Могилевым.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Он заявил, что соответствующие письма уже направили в адрес исполнительных комитетов этих городов.

Также Николаев в одностороннем порядке расторгает и Договор о побратимстве между Николаевом и Могилевым.

«В условиях, когда Беларусь не просто поддерживает российскую войну против нашей страны, но предоставляет войскам РФ свою территорию для накопления военной техники и обстрелов украинских городов баллистическими и крылатыми ракетами, никакого сотрудничества между нами не может быть. С теми, кто сотворил вокруг себя преступный авторитарный мир, нам не по пути. Мы слишком ценим свою свободу и уже восемь лет платим за нее сверхвысокую цену», – написал мэр.

Александр Сенкевич уверен, что белорусский народ обязательно обретет свою независимость и Николаев сможет построить новые партнерские отношения.