Глава Николаевской ВГА Ким рассказал почему сейчас не раскрывают имена героев обороны области

Глава Николаевской военной государственной администрации Виталий Ким рассказал почему сейчас не раскрывают имена героев обороны области.
Причины, по которым скрывается информация о защитниках Николаевщины, он объяснил в интервью Янине Соколовой.
«Есть много руководителей разного уровня и мы не должны об этом говорить. Это запрещают делать сами военные. Марченко, «Марчелло» - мой друг. У него сейчас другая задача и он, спустя месяц, может рассказывать о том, что было тогда», - сказал Ким, комментируя видеоинтервью руководителя обороной Николаева в первые дни полномасштабного вторжения рф.
По словам начальника военной администрации Николаевской области, у него есть желание рассказывать о подвигах защитников, но это запрещают делать сами военные.
«Есть большое количество руководителей бригад, но я не могу о них рассказывать. Я хочу, но не могу. Не могу, потому что эта информация, так или иначе, может повлиять на военные действия», - поделился начальник военной администрации.
Также Ким добавил, что на данный момент озвучивать фамилии героев, которые защищают Николаев несвоевременно.
«Мне есть о чем рассказать. Фамилии всех героев у меня есть. Мы понимаем все что и как делается, зачем. Но говорить этом нельзя, потому что это дополнительная информация для врага».