Netflix полностью прекратил работать в россии

В россии стриминговая платформа Netflix полностью прекратила свою деятельность.

Об этом сообщил министр цифровой информации Украины Михаил Федоров.

Михаил Федоров отметил, что еще в пятницу прекратили работать сайт и приложение, а сегодня представитель компании подтвердил, что подписчики больше не имеют доступа к контенту.

Он добавил, что кроме контента на Netflix, россияне также не имеют свободного доступа к мировым соцсетям, качественному образованию, медицине, международной банковской системе, спортивным соревнованиям, качественным автомобилям и мировым брендам.