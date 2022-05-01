В Польше хотят ввести спецмеры в отношении стран ЕС, которые получат исключения из нефтяного эмбарго

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что будет предлагать на саммите ЕС специальный компенсаторный механизм в отношении стран, которые получат исключения из нефтяного эмбарго против россии, если не получится договориться о более компромиссных вариантах.

Как сообщает PAP, об этом он заявил в общении со СМИ перед началом встречи лидеров.

Моравецкий заявил, что приближается 100 дней сопротивления Украины российскому вторжению и союзникам пора спросить себя, сделали ли они все возможное, чтобы война закончилась как можно скорее и победой для Украины.

Премьер сказал, что будет настаивать на включении в шестой пакет санкций Евросоюза против россии нефтяного эмбарго, потому что с продажи нефти рф получает большие средства на ведение войны.

«Мы понимаем, что есть страны, которые не имеют выхода к морю и могут получать нефть только из трубопроводов. У нас есть предложения, как это решить, но если эти страны - включая Венгрию, конечно - не согласятся на них, тогда Польша потребует введения специального инструмента уравнения цен, чтобы страна, которая будет дольше использовать российскую нефть, не могла использовать это как конкурентное преимущество», - сказал Моравецкий.

Премьер Польши отметил, что верит в возможность добиться компромисса.

«Также очень важно, чтобы путин видел, что мы не только объединены, но и решительно настроены как можно скорее положить конец этой войне и чтобы Украина выстояла как свободное, суверенное и независимое государство», - подчеркнул он.

Напомним, Европарламент может рассмотреть введение нефтяного эмбарго против рф без Венгрии.

Ранее сообщалось, что Венгрия может поддержать внедрение эмбарго на нефть из россии, только если Брюссель предложит решение проблемы, в частности предоставит Венгрии экономическую помощь на сотни миллионов долларов.