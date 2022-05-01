Нардепы собрали подписи об отставке Денисовой с должности омбудсмена

Народные депутаты собрали подписи о выражении недоверия Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой. Уже 31 мая Денисова может быть уволена.

Об этом сообщила пресс-секретарь парламентской фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук.

«Депутаты собрали подписи о выражении недоверия Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой», - сообщила Палийчук.

В то же время нардеп от «СН» Павел Фролов заметил, что этот вопрос обсуждался во вторник утром на фракционном заседании под председательством руководителя фракции Давида Арахамии с участием главы Рады Руслана Стефанчука и вице-премьер-министра реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

По его словам, единогласно было принято решение инициировать выражение Денисовой недоверия с дальнейшим освобождением от должности в соответствии со статьей 12 закона о правовом режиме военного положения. Фролов уточнил, что инициирование такого недоверия предусмотрено четвертью конституционного состава (113 и более депутатов) с безотлагательным голосованием на пленарном заседании парламента без применения процедур специальных законов о статусе таких лиц.

Депутат пояснил, что с начала войны Денисова почти не исполняла свои полномочия по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с временно оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности. Все эти вопросы фактически вынужденно делала вице-премьер-министр Верещук.

«Непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях «сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом» и «изнасилованиях детей» на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами, только вредила Украине и отвлекала внимание мировых СМИ от действительных потребностей Украины. К тому же длительный время после 24 февраля действующий Уполномоченный Верховной Рады по правам человека провела за границей, но не в россии или беларуси, где ее статус и полномочия могли бы помочь пленным, депортированным и страдающим от оккупации жителям Херсонщины, а в Давосах, Венах, Варшавах и других теплых спокойных западных европах», – отметил Фролов.

По словам Фролова, 31 мая Денисова может быть уволена со своей должности.