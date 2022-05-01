Верховная Рада уволила Денисову - «за» проголосовали 234 депутата

Верховная Рада Украины 31 мая уволила Людмилу Денисову с должности Уполномоченного по правам человека. Соответствующее решение депутаты приняли во вторник, 31 мая.

«За» проголосовали 234 депутата, сообщил депутат Ярослав Железняк.

Как известно, отставку Денисовой посредством высказывания ей недоверия инициировала фракция «Слуга народа», собравшая более 100 голосов для инициирования рассмотрения вопроса. Во фракции обвиняют Денисову в отсутствии результатов работы, некомпетентности и представлении фактов о преступлениях российских войск в Украине, которые только вредят репутации, ведь их не удалось доказать.

Назначение нового омбудсмена в парламенте не рассматривали.

Денисова, судя по ее записям в соцсетях, не согласна с увольнением.