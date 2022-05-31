«Энергоатом» получил кредит на 1,5 миллиарда гривен – на эти деньги купят ядерное топливо

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» получило от Укргазбанка кредит на 1,5 миллиардов гривен –средства будут направлены на закупку свежего ядерного топлива у американской компании Westinghouse в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома» в Telegram.

В «Энергоатоме» напомнили, что в начале военной агрессии рф отказались от российского ядерного топлива и заявили о его замещении американским.

«Привлеченные кредитные средства позволят увеличить закупку американского топлива и обеспечить эффективную работу энергоблоков украинских АЭС после отказа российского ядерного топлива», - говорится в сообщении.

«Мы высоко ценим наше стратегическое партнерство с Укргазбанком, который в сложное военное время подставил плечо атомной энергетике Украины. Это также вклад в нашу общую Победу!» – отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.

Напомним, Энергоатом получил разрешение на ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, оно позволит экономить 200 миллионов долларов, которые расходовались на хранение топлива в рф.