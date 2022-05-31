ВРУ просит СНБО ввести санкции против российского патриарха Кирилла и других деятелей РПЦ

Верховная Рада обратилась в СНБО с требованием применения персональных санкций против российского патриарха Кирилла и других церковных деятелей РПЦ, поддерживающих войну против Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Рада попросила СНБО ввести санкции относительно:

- 16-го патриарха Московский и всея Руси Кирилла; - руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Волоколамского Иллариона; - заместителя руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерея Николая Балашова; - митрополита Псковской и Пороховской РПЦ Тихона; - архиепископа Сыктывкарской и Коми-Зирянской Русской православной церкви Питирима; - протоиерея Русской православной церкви, писателя, проповедника и педагога Владимирова Артемия Владимировича; - митрофорного протоиерея Русской православной церкви, проповедника, телеведущего Ткачева Андрея Юрьевича; - русского православного богослова, педагога и публициста, доктора богословия, заслуженного профессора Московской православной духовной академии и семинарии Русской православной церкви Осипова Алексея Ильича.

Вместе с тем, в первоначальном тексте проекта постановления говорилось только о 4-х лицах: патриархе Кирилле, митрополите Илларионе, протоиерее Балашове и митрополите Тихоне.

«За» соответствующее постановление проголосовали 292 народных депутата, в том числе представители бывшей фракции ОПЗЖ.

Согласно проекту документа, Рада предлагает СНБО ввести против представителей Русской православной церкви ряд санкций, среди которых: блокировка активов; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств; запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; прекращение культурных обменов, научного сотрудничества и т.п.; отказ в предоставлении и отмена виз, применение других запретов на въезд на территорию Украины; лишение государственных наград Украины и т.д.