Руководителей госкомпаний и членов набсоветов на время войны будут назначать без конкурса

На период действия военного положения конкурсный отбор руководителей, председателей исполнительных органов и членов наблюдательных советов компаний государственного сектора экономики не будет проводиться.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

При этом назначение на должность руководителей, председателей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и стоимость активов которых превышает 200 миллионов гривен, и особенно важных для экономики предприятий осуществляется субъектом управления после согласования кандидатур соответствующих лиц КМУ без проведения конкурсного отбора на срок, не превышающий срок действия военного положения и три месяца после его прекращения или отмены.