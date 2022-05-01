Омбудсмен Денисова сообщила, что планирует обжаловать в суде решение ВР об ее увольнении

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисоова сообщила о том, что будет обжаловать решение об увольнении с должности в суде.

Об этом она написала в своем телеграмм-канале.

«Сегодня последний день моего пребывания в должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Я благодарна Вам всем. Я благодарна моей команде за доверие, поддержку и слаженную работу. Меня уволено вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я буду обжаловать в суде. Закон единственный для всех! Не останавливаюсь! В будущем буду защищать Украину и права наших граждан», - написала Денисова.

Как известно, отставку Денисовой посредством высказывания ей недоверия инициировала фракция «Слуга народа», собравшая более 100 голосов для инициирования рассмотрения вопроса. Во фракции обвиняют Денисову в отсутствии результатов работы, некомпетентности и представлении фактов о преступлениях российских войск в Украине, которые только вредят репутации, ведь их не удалось доказать.