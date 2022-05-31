ЕС введет санкции против 80 российских олигархов, - Макрон

Шестой пакет санкций Европейского союза предусматривает ограничение десятков российских олигархов.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита ЕС, пишет «Европейская правда».

«Мы приняли решение о шестом пакете санкций, который чрезвычайно важен, поскольку он позволяет ввести санкции против 80 олигархов, в отношении трех телеканалов, отключить от SWIFT главный российский банк « Сбербанк » и ввести ограничения на нефть» , – сказал Макрон.

По его словам, ожидается, что до конца года ЕС откажется от 92% импортируемой российской нефти.

Напомним, что Евросоюз договорился о частичном эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета санкций.