Новоизбранный «президент» самопровозглаашенной Южной Осетии приостановил референдум о присоединении к россии

Алан Гаглоев, который после выборов в самопровозглашенной Южной Осетии стал «президентом», приостановил своим «указом», действие «указа о назначении референдума по вхождению республики в состав России».

Это следует из «документа», который опубликован на сайте «главы государства».

«Руководствуясь статьей 51 Конституции Республики Южная Осетия, частью 2 статьи 12 конституционного закона от 27 декабря 2018 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме" граждан, учитывая неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на референдум в соответствии с указом от 13 мая ... постановляю: безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации, до завершения консультаций приостановить действие указа президента от 13 мая 2022 года "О назначении референдума Республики Южная Осетия», - говорится в «указе».

Гаглоев отметил, что всецело поддерживает инициативу граждан Южной Осетии о дальнейшей интеграции с Россией и считает недопустимым одностороннее решение «референдума» по вопросам, затрагивающим законные права и интересы РФ.

Вторым пунктом документа утверждается персональный состав делегации Республики Южная Осетия для проведения консультаций с Российской Федерацией. В состав делегации вошли: Гаглоев Алан Эдуардович - президент Республики Южная Осетия (руководитель делегации), Тадтаев Алан Сергеевич - председатель парламента Республики, Кочиева Олеся Ахсаровна - председатель Верховного Суда Республики, Гагиева Эмилия Радиковна - председатель Центральной избирательной комиссии Республики, Медоев Дмитрий Николаевич - и.о министра иностранных дел Республики, Кочиев Константин Карленович - государственный советник президента Республики.

Напомним, «президент» Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил на июль текущего года «референдум» о присоединении «республики» к России.

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