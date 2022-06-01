«Аграрии смогут быстрее обновлять автопарк»: нардеп Чорноморов рассказал, кто теперь может испытывать сельхозтехнику

Верховная Рада поддержала законодательную инициативу народного депутата Артема Чорноморова и приняла закон, который поможет украинским аграриям быстрее обновлять свой парк техники.

О принятии закона написал в своем телеграмм-канале нардеп Артем Чорноморов.

«Этот очень важный вопрос особенно сейчас, во время войны, когда рашисты по непонятным причинам просто поджигали сельскохозяйственную технику или похищали ее. Сегодня, когда от украинского фермера зависит продовольственная безопасность многих стран, принятый закон очень своевременный, - написал нардеп.

Он пояснил, что теперь аграрии смогут быстрее покупать, сертифицировать, регистрировать и соответственно использовать новую технику в Украине.

«Ведь теперь регистрация техники будет осуществляться с участием официальных дилеров, а испытывать тракторы смогут частные техслужбы и испытательные лаборатории», - написал нардеп.

Также принятый закон решает проблему получения сертификатов соответствия на новые модели тракторов, на которые производители и поставщики не могли раньше получить соответствующие документы.

Напомним, ранее народный депутат Украины Артем Чорноморов назвал катастрофой ситуацию, которая сложилась с отсутствием водоснабжения в Николаеве и публично обратился к министру развития общин и территорий Украины Алексею Чернышеву, отметив, что решение вопроса с водой – это полномочия Министерства.

После его обращения Кабинет Министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 56 миллионов гривен на восстановление водоснабжения в Николаеве .