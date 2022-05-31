«Практический результат – это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на террор»: Зеленский о санкциях

Практический результат шестого санкционного пакета Европейского Союза против России за эту войну – минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора.

Такое заявление во время своего обращения к нации сделал Президент Украины Владимир Зеленский.