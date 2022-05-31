«Практический результат – это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на террор»: Зеленский о санкциях

Практический результат шестого санкционного пакета Европейского Союза против России за эту войну – минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора.
Такое заявление во время своего обращения к нации сделал Президент Украины Владимир Зеленский.
«Наконец-то имеем конкретику по поводу шестого санкционного пакета Европейского Союза против России за эту войну. Пакет согласован. Его утверждение и вступление в силу будет продолжаться еще некоторое время. Но уже понятны ключевые элементы пакета, а главное – его направление. Европейские страны согласились на существенное ограничение импорта нефти из России. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия. Практический результат – это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора», – сказал Зеленский.