«Стратегически это оставляет российское государство на обочине современной экономики»: Зеленский об отказе стран ЕС от российской нефти

Отказ европейских стран от российской нефти и другого ископаемого топлива ускорит переход на возобновляемые источники энергии и как результат оставит российское государство на обочине современной экономики.
Об этом во время своего обращения к нации сказал Президент Украины Владимир Зеленский.
«Важно понимать также и то, что отказ европейских стран от российской нефти и другого ископаемого топлива ускорит переход на возобновляемые источники энергии. Стратегически это оставляет русское правительство на обочине современной экономики. С такой агрессивной политикой и курсом изоляции от цивилизованного мира Россия просто не сможет адаптироваться. А значит, проигрывает. Проигрывает экономически», – сказал Зеленский.