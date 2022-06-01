Украина и Словакия работают над организацией совместного таможенного контроля между странами

Украина и Словакия готовят решения по более эффективному управлению процессами на границе государств. В частности, речь идет о совместном таможенном контроле.

Об этом, во время обращения к нации, рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Дальнейшую санкционную политику Евросоюза обсудил с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Я благодарен ей, настоящему другу Украины, за сегодняшний визит в Киев, за предметные переговоры и за вдохновенное выступление в Верховной Раде. Словакия с первых дней полномасштабной войны стала одним из наших важнейших партнеров по оборонной сфере. И будем продолжать это сотрудничество. Говорили сегодня и о европейском движении Украины. Госпожа Зузана лично помогает ускорить интеграцию нашего государства. И мы всегда будем за это благодарны. Готовим и решения для более эффективного управления процессами на границе наших стран. В частности, общий таможенный контроль », - рассказал Зеленский.



Также он выразил уверенность в том, что Словакия поможет привлечь россию в ответственность за эту войну.