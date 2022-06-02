Турция собирается изменить международное название своей страны

Турция направила генсекретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с просьбой зарегистрировать название страны на иностранных языках как Türkiye.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

«Процесс, который мы начали под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана для повышения ценности бренда нашей страны, подходит к концу. В письме, которое я сегодня направил генеральному секретарю ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН как Türkiye», – говорится в сообщении главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

В прошлом году Эрдоган подписал указ об изменении международного названия бренда Турции с Turkey на Türkiye. В документе говорится, что именно такое название наиболее полно выражает культуру турецкого народа. Так, вместо бренда Made in Turkey, экспортная продукция из Турции будет поступать под брендом Made in Türkiye.