«Историческое заседание»: Руководство польского правительства прибыло в Киев для сотрудничества с Кабмином

В Киев для переговоров с Кабинетом министров Украины 1 июня прибыли премьер Польши Матеуш Моравецкий и вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

В открытии украино-польских межправительственных консультаций принял участие Президент Украины Владимир Зеленский. Заседание двух правительств в таком формате проходит впервые и является историческим для наших государств.

- Я хочу отметить приоритет отношений Украины и Польши. Считаю, что наши отношения стали теплыми и соседскими из-за войны россии против Украины, они перешли на новый этап – отношений крепких и исторических, – отметил Президент. - Я хочу поблагодарить народ Польши за эту близость, теплоту и человечность к нашим гражданам.

Зеленский также выразил надежду, что президент Польши Анджей Дуда и все польское правительство присоединятся к восстановлению тех или иных территорий Украины, разрушенных в результате российской агрессии. Президент Украины поблагодарил премьера Польши Моравецкого за то, что он является настоящим проводником будущего членства Украины в Европейском Союзе.

- Я очень рад, что у нас большая геополитическая армия, которая пришла в поддержку Украины и видит Украину на одном уровне среди одинаковых, равных партнеров, - отметил Президент.

Зеленский выразил надежду, что в ходе сегодняшних консультаций будут согласованы важные двусторонние документы по сотрудничеству Украины и Польши.

В благодарность от имени украинского народа Президент Украины отметил государственными наградами Моравецкого и Качиньского за помощь Украине в защите независимости и территориальной целостности во время российского вторжения.

После этого с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось совместное заседание правительств двух государств. В повестке дня были вопросы правовых и социальных гарантий для граждан Польши на территории Украины, развитие западной украинской государственной границы и сотрудничество в осуществлении контроля при пересечении украинско-польской границы. Кроме того, предусмотрено подписание ряда двусторонних документов.