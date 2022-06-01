Спустя несколько месяцев молчания Меркель назвала войну россии против Украины варварской

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель после критики в свой адрес за многомесячное молчание назвала варварской войну, которую россия ведет против Украины.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает ЕП.

Меркель приняла участие в церемонии прощания с покидающим свой пост президентом профсоюза DGB. Во время мероприятия экс-канцлер заявила, что не будет давать совета со стороны, но она поддерживает усилия правительства «найти конец этой варварской войне».

- Моя солидарность с Украиной, – цитирует ее участник церемонии.

Свободно владея русским языком после того, как вырос в бывшей коммунистической Восточной Германии, Меркель вызвала критику со стороны США и других за поддержку запланированного газопровода «Северный поток-2», предназначенного для доставки российского газа непосредственно в Германию. Преемник Меркель Олаф Шольц закрыл проект.

Она также отмечала необходимость продолжить общение с президентом россии владимиром путиным даже после аннексии Крыма и войны на востоке Украины.

Несмотря на то, что Меркель сделала короткое заявление вскоре после вторжения России в феврале, заявив, что нет оправдания для откровенного нарушения международного права, ее молчание с тех пор вызывало недовольство.

Актер Ульрих Маттес, друг Меркель, защищал ее, сказав журналу Stern на этой неделе, что война беспокоит ее, но она не хочет вмешиваться.

- Я подозреваю, что она не хочет быть своего рода второстепенным канцлером, - цитируют его слова.

Некоторые другие немецкие политики, в том числе бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль, признали, что политика примирения с россией, возможно, была слишком оптимистичной.