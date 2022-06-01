Кулеба заявил, что россию отстранили от участия в 42 международных площадках: «Тотальная изоляция»

С начала широкомасштабной агрессии российской федерации против Украины россию отстранили от участия в 42 международных организациях, проектах и площадках.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает МИД в Facebook.

По словам Кулебы, с первых дней полномасштабного вторжения россии украинская дипломатия развернула масштабную работу над ее тотальной изоляцией на международном уровне.

Он отметил, что после всех совершенных зверств и военных преступлений россия потеряла всякое моральное право сидеть за одним столом с цивилизованными странами.

«Благодаря активной дипломатической работе Президента Владимира Зеленского, Офиса Президента, МИД и украинских дипломатов, профильных министерств с 24 февраля удалось лишить, приостановить или ограничить деятельность рф уже в 42 международных организациях и площадках. От Совета Европы и Совета ООН по правам человека до Всемирной туристической организации и Международного союза железных дорог», - сообщил глава МИД.

Кулеба добавил, что работа по изоляции россии продолжается, в МИД не остановятся.