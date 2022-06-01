Макрон, ранее предлагавший Зеленскому «сохранить лицо путину», теперь призывает «не унижать россию»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение.

Об этом он сказал в интервью региональным газетам, опубликованном в субботу, 4 июня, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Макрон пытался поддерживать диалог с президентом россии владимиром путиным после вторжения рф в Украину в феврале. Его позицию неоднократно критиковали некоторые страны в Европе, поскольку они рассматривают ее как подрыв усилий по давлению на путина.

- Мы не должны унижать россию, чтобы в день, когда прекратятся боевые действия, мы могли построить выходной пандус дипломатическими средствами, - сказал Макрон.

- Я убежден, что роль Франции – быть посредническим государством, - добавил он.

Макрон регулярно общался с путиным после вторжения в рамках усилий по прекращению огня и началу переговоров между Киевом и Москвой.

- Я думаю, и я ему сказал, что он совершает историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории, - сказал Макрон.

Франция поддерживает Украину в военном и финансовом плане, но с начала войны Макрон не был в Киеве как другие лидеры ЕС, чего Украина хотела от него. Макрон сказал, что не исключает такой поездки.

Как известно, Макрон предлагал Владимиру Зеленскому поступиться украинским суверенитетом, чтобы сохранить лицо путина.

Напомним, 28 мая состоялся 80-минутный телефонный разговор президента россии владимира путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

После глава комиссии по международным делам парламента Эстонии Рийгикогу Марко Михкельсон заявил, что канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франции Эмманюэлю Макрону стоит не разговаривать с российским президентом владимиром путиным, а съездить в Украину и помочь ей победить в войне с рф.