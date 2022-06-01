«Изоляция должна быть полной»: Зеленский отреагировал на обстрел Святогорской лавры и призвал лишить россию членства в ЮНЕСКО

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел российскими оккупантами Святогорской лавры, в результате которого был уничтожен Всехсвятский скит. Он призвал лишить Россию членства в ЮНЕСКО.

Соответствующий пост он разместил в Telegram.

«Российская артиллерия сегодня снова ударила по Святогорской лавре Донецкой области. Уничтожен Всехсвятский скит. Он был освящен еще в 1912 году. Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла российская армия. На этой же неделе в среду российские снаряды разорвались прямо в кельях монахов лавры. Четверо человек погибли, еще четверо – тяжело ранены. Святогорск находится под огнем еще с мая», – написал Зеленский.

Глава государства акцентировал внимание на том, что оккупанты точно знают, какой объект обстреливают.

«Они знают, что на территории Святогорской лавры нет военных целей. Знают, что там укрываются от боевых действий около 300 мирян, в том числе 60 детей. Но все равно российская армия обстреливает лавру, как и весь Донбасс. Как и любую другую территорию и любой другой объект Украины, до которого может дотянуться. Им безразлично, что именно превращать в руины», - добавил Президент Украины.

Зеленский напомнил, что 31 мая Верховная Рада Украины обратилась в ЮНЕСКО с требованием лишить Россию членства в организации.