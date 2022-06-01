В Офисе Президента Украины назвали три условия для возобновления переговорного процесса с россией

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал три условия для возобновления переговорного процесса с Россией.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Медуза».

По словам Подоляка, первым условием является изменение ситуации в зоне боевых действий. Сейчас россияне думают, что они могут где-нибудь подавить и диктовать определенные условия. Когда ситуация изменится, начнется переговорный процесс.

Вторым условием является прекращение ракетных ударов по украинским городам.

«Они это делают до сих пор. Когда Россия прекратит это делать, будет понятно, что она готова к переговорам», - сказал советник.

Третий шаг – отказ от шантажа. Когда Россия перестанет преуспевать с помощью шантажа, то есть шанс на возобновление переговоров.

Ранее сообщалось, что глава украинской переговорной группы с россиянами Давид Арахамия заявляет, что Украина может инициировать новый раунд переговоров с России, когда будет иметь усиленную переговорную позицию.