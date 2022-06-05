КНДР запустила баллистические ракеты сразу же после окончания учений Южной Кореи и США

5 июня Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону моря у своего восточного побережья, на следующий день после того, как Южная Корея и США завершили свои первые совместные военные учения с участием американского авианосца за более чем четыре года.

Об этом сообщает Reuters.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея запустила неизвестную ракету.

Правительство Японии сообщило, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету.

Как сообщает Bloomberg, Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности.

Военные Южной Кореи заявили, что зафиксировали запуск ракет между 09:08 и 09:43 по местному времени из района вокруг главного аэропорта Пхеньяна в сторону вод у его восточного побережья.

Напомним, КНДР осуществила ракетный пуск в сторону Японского моря – уже 15-й с начала года.