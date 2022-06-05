Спецслужбы рф могут прослушивать правительственный квартал в Берлине, - Министр внутренних дел Германии

Немецких чиновников и политиков предупредили о рисках прослушки российскими спецслужбами и опасности несанкционированной утечки данных, особенно в правительственном квартале Берлина.

Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, обвинив Москву в «гибридной войне», пишет DW.

«Мы защищаем себя и действуем. Именно поэтому мы выслали из российского посольства в Берлине 40 человек, которые, по нашим оценкам, могут принадлежать к российским спецслужбам. Мы очень внимательно следим за тем, какие средства разведки использует российское правительство. Мы очень бдительны и защищаем себя. И мы принимаем меры», - сказала она.

По ее словам, МВД Германии стоит на страже «безопасности и мира в Германии», охраняя их от «российского шпионажа, от попыток оказать влияние, от лжи и военной пропаганды».

Вместе с тем Фезер предупредила, что разговоры, которые ведутся через обычные телекоммуникационные сети, «в принципе не защищены от прослушивания».

«Иностранные спецслужбы прилагают значительные усилия для перехвата и прослушивания телекоммуникационных соединений», - сказала она.

Напомним, российский «Газпром» с 1 июня останавливает поставки газа датской Ørsted и зарегистрированной в Британии Shell Energy Europe Limited по контракту поставок в Германию из-за отказа платить за газ рублями.