В Иране за месяц при странных обстоятельствах погибли четверо разработчиков военной техники

В Иране всего за месяц погибли несколько видных сотрудников силовых структур и крупных специалистов по оборонным разработкам.

Об этом сообщает «Лига.net».

По данным иранских СМИ 4 июня от «пищевого отравления» умер Аюб Энтезари, крупный иранский ученый, занимавшийся разработкой БПЛА. Издание Iran International сообщило, что 35-летний Энтезари умер «в результате преднамеренного отравления». Ресурс отмечает, что хотя прокуратура объявила причиной смерти «болезнь», в официальном заявлении властей Энтезари назван «мучеником», а его семью посетили высокопоставленные чиновники. Также отмечается, что умерший входил в число ведущих иранских специалистов по беспилотной авиатехнике.

Менее чем за месяц погибли четверо иранцев, имевших отношение к силовым структурам и оборонным разработкам.

22 мая в Тегеране был застрелен полковник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сайяд Ходайэ, недавно получивший назначение на руководящий пост в иранской военной программе по разработке и производству БПЛА.

3 июня «при падении с крыши своего дома» погиб полковник КСИР Али Исмаилзаде, один из командиров 840-го подразделения «Кудс», сослуживец Ходайэ. Причем командование КСИР, как пишет Iran International, пыталось скрыть факт его смерти.

Минобороны Ирана также публиковало сообщение о гибели «инженера Эхсана Гадбейги», которую связывают с «производственной аварией» на одном из оборонных заводов.

Напомним, ранее израильская спецслужба «Моссад» убила иранского физика-ядерщика.