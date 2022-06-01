Папа Римский призвал остановить войну в Украине чтобы не губить человечество

Папа Римский Франциск в ходе воскресной проповеди на площади Святого Петра в Риме призвал национальных лидеров не подвергать жизни людей ужасам войны в Украине, а начать переговоры по прекращению огня.

Об этом сообщает Vatican News.

«На человечество вновь обрушился ужас войны, которая является отрицанием Божьей мечты: народы воюют и убивают друг друга, люди изгоняются из своих домов вместо того, чтобы сближаться», - заявил Папа Римский Франциск.

Он возобновил призывы к международным лидерам о начале переговоров о прекращении огня.

«Теперь, когда бушует ярость разрушения и смерти, когда разгораются конфликты, подпитывая эскалацию, все более опасную для всех, я вновь призываю лидеров государств: пожалуйста, не ведите человечество к гибели! Прошу вас, не ведите человечество к гибели! Да состоятся настоящие переговоры, конкретные переговоры о прекращении огня и об устойчивом решении. Да будет услышан отчаянный крик страдающих людей – мы видим это каждый день в СМИ, да сохранится уважение к человеческой жизни, да прекратится чудовищное разрушение городов и деревень на востоке Украины. Пожалуйста, будем и далее молиться, трудясь без устали ради мира», - отметил понтифик.

Напомним, Папа Римский заявил, что хотел бы посетить Украину, но все еще ждет «подходящего момента».