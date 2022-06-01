Канцлер Австрии заявил, что Украину нужно не сразу принять в ЕС, а оставить на «промежуточном этапе»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к «промежуточному этапу» между сотрудничеством и полноправным членством в Европейском Союзе для Украины и Молдовы.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Reuters.

По словам политика, «подготовительное пространство» позволит «лучше адаптироваться к европейским стандартам» и шаг за шагом укрепить сотрудничество с ЕС.

Нехаммер заявил, что из тех дебатов, которые проходят сейчас вокруг членства Украины в ЕС, нужно «убрать эмоции», и назвал быстрое вступление Украины в блок «нереалистичным».

- Нас объединяет одна цель: мы все хотим сильной, независимой и экономически успешной Украины. Сейчас Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. Все наши усилия направлены, прежде всего, на прекращение российской захватнической войны. На данной фазе быстрое полное присоединение к Союзу в любом случае не может быть насущным вопросом, - сказал канцлер.

Он также поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил создать «параллельную организацию» для стран, желающих присоединиться к блоку (Украина, Грузия, Молдова). Ранее это заинтересовало и канцлера Германии Олафа Шольца.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Украина не получит в июне статус кандидата в Европейский Союз, то это будет «обманом» со стороны европейцев. Президент Владимир Зеленский также неоднократно исключал альтернативу статусу кандидата в ЕС и называл её очередным компромиссом Европы и россии.