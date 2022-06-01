Израиль заявил о создании лазерного оружия, способного перехватить ракеты

После двух десятилетий исследований и экспериментов израильские оборонные ведомства заявляют, что у них есть рабочий прототип мощной лазерной пушки, которая может перехватывать ракеты, минометные снаряды, беспилотники и противотанковые ракеты в полете.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на New York Times.

Официальные лица заявили, что система успешно прошла серию испытаний с боевой стрельбой в южной части израильской пустыни, уничтожив ракету, минометный снаряд и беспилотник и вызвав бурные аплодисменты официальных лиц, наблюдавших за происходящим на экране.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль был «одной из первых стран в мире», разработавших такое оружие.

Israel has successfully tested the new “Iron Beam” laser interception system. This is the world’s first energy-based weapons system that uses a laser to shoot down incoming UAVs, rockets & mortars at a cost of $3.50 per shot. It may sound like science fiction, but it's real. pic.twitter.com/nRXFoYTjIU — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) April 14, 2022

Бригадный генерал Янив Ротем, глава группы исследований и разработок Министерства обороны, сказал, что во время испытаний с боевой стрельбой в апреле входящие угрозы были перехвачены в течение нескольких секунд после обнаружения, а не минут, как во время предыдущих испытаний, и на расстоянии до 10 километров.