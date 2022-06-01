В россии бывший завод Renault после смены владельца переименовали в «Москвич»

Бывший завод Renault в Москве – ЗАО «Рено Россия» – официально переименовали в АО «Московский автомобильный завод Москвич».

Об этом пишет российский РБК со ссылкой на данные госреестра.

Соответствующие изменения в реестр внесли 3 июня, там же зафиксировано и смену руководителя – вместо Яна Птачека им стал заместитель председателя дептранса Дмитрий Пронин.

Также отмечается, что совладельцем компании является ООО «Центр развития технологий», через АО «Особая экономическая зона «Зеленоград» контролируется департаментом имущества Москвы.

Ранее сообщалось, что россия забрала под госконтроль активы Renault - теперь будут собирать «Лады» и «Москвичи».