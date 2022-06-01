В ОП разработали дорожную карту санкций против россии – в списке 15 тысяч потенциальных кандидатов

Международная рабочая группа Ермака-Макфола представила дорожную карту индивидуальных санкций против россиян.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что задача индивидуальных санкций заключается в усилении давления на руководящие элиты режима, что приведет к прекращению войны россии против Украины.

Предложены следующие категории подсанкционных лиц (в порядке приоритетности): олигархи, высшие чиновники, ключевой менеджмент компаний, включая иностранцев, российские пропагандисты, руководство политических партий, члены семей и доверенные лица всех этих людей. Также предложено рассмотреть введение индивидуальных санкций в отношении всех российских спортсменов.

Количество потенциальных кандидатов на попадание под санкции составляет не менее 12 тысяч физических и 3 тысяч юридических лиц. Немедленный приоритет предоставляется 100 богатейшим людям из списка Forbes.

В ОП считают, что особое внимание следует уделить олигархам, которые смогли избежать санкций в большинстве или во всех юрисдикциях. Например, это Владимир Потанин, владелец Норильского никеля и других крупных активов, Андрей Бокарев, совладелец Трансмашхолдинга и других крупных активов, Искандер Махмудов, являющийся совладельцем компаний Трансойл, Трансмашхолдинг и т.д.

«Ключевыми санкционными механизмами должны стать: замораживание активов, запрет на въезд в страны санкционной коалиции, прекращение полномочий в западных компаниях. Важно привлечение максимального количества стран в санкционную коалицию: если лицо попало под санкции в одной юрисдикции, это должно произойти и во всех других юрисдикциях», - говорится в сообщении.

Кроме того, следует тщательно отслеживать и пресекать любые попытки высших государственных служащих, руководителей корпораций и членов правления, пропагандистов и членов политических партий передать имущество членам своих семей или доверенным лицам, а любая помощь в передаче или получении таких активов должна быть основанием. для наложения санкций считают в ОП.

Данная Дорожная карта, как и предыдущие наработки группы Ермака-Макфола – План действий по ужесточению санкций и Дорожная карта энергетических санкций – передана всем ключевым лицам, влияющим на принятие соответствующих решений.

Подробно с Дорожной картой можно ознакомиться по ссылке .