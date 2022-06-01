Швеция отозвалась на просьбу и передаст Украине противокорабельные ракеты малой дальности

Шведское правительство приняло решение о поставке украинской армии противокорабельных ракетных систем малой дальности RBS-17.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Министры обороны и финансов Швеции отметили, что указанный тип вооружения был специальным запросом украинского правительства.

«Правительство Швеции предложило передать Украине дополнительное оборонное вооружение, в частности, ракетную систему Robot 17 (RBS-17)», - сообщили в шведском правительстве.

Швеция передаст Украине автоматические винтовки AG 90 и боеприпасы к ним, а также 5 тысяч легких противотанковых пусковых установок. По информации издания Militaryleak, RBS-17 (Robotsystem 17), это шведский вариант ракеты класса «воздух-земля» AGM-114C Hellfire. Она была адаптирована для противокорабельной роли и может запускаться с кораблей ВМС или наземного огневого поста.