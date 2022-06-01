Украина отбросила российские корабли от своих берегов, но Черное море стало «серой зоной»

В результате активных действий ВМС Украины по поражению морских сил противника, корабельная группировка черноморского флота россии была отброшена от украинских берегов на расстояние более сотни километров.
Об этом сообщили в ВМС Украины, подводя итоги прошедших месяцев войны.
Пытаясь возобновить контроль над северо-западной частью Черного моря, противник был вынужден сменить тактику: развернул в Крыму и Херсонской области береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион»; перекинул дополнительные силы на остров Змеиный.
Остается угроза нанесения ракетных ударов с морского направления. Интенсивность ударов крылатыми ракетами «Калибр» снизилась, в то же время противник начал бить по наземным объектам противокорабельными ракетами, основное назначение которых – поражение боевых кораблей и судов. Вероятно, это свидетельствует о том, что россия использовала значительный объем современного ракетного оружия и вынуждена применять устаревшие типы ракет, запасов которых достаточно для нанесения ударов по нашей территории.
Группировка из ориентировочно 30 российских кораблей и подводных лодок продолжает блокаду гражданского судоходства. В акватории Черного моря находится до 12 крупных десантных кораблей, однако более трети из них стоят на ремонте. Кроме того, группировка противника насчитывает до 15 десантных катеров разного типа.
«Мы лишили черноморский флот россии полного контроля над северо-западной частью Черного моря, которая превратилась в «серую зону». Вместе с тем, противник принял нашу тактику и пытается вернуть контроль за счет береговых ракетных комплексов и крылатых ракет воздушного базирования. Сохраняется риск высадки тактического десанта и диверсионно-разведывательных групп на одесское побережье, особенно при благоприятных погодных условиях», - говорится в сообщении.