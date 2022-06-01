Украина отбросила российские корабли от своих берегов, но Черное море стало «серой зоной»

В результате активных действий ВМС Украины по поражению морских сил противника, корабельная группировка черноморского флота россии была отброшена от украинских берегов на расстояние более сотни километров.

Об этом сообщили в ВМС Украины, подводя итоги прошедших месяцев войны.

Пытаясь возобновить контроль над северо-западной частью Черного моря, противник был вынужден сменить тактику: развернул в Крыму и Херсонской области береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион»; перекинул дополнительные силы на остров Змеиный.

Остается угроза нанесения ракетных ударов с морского направления. Интенсивность ударов крылатыми ракетами «Калибр» снизилась, в то же время противник начал бить по наземным объектам противокорабельными ракетами, основное назначение которых – поражение боевых кораблей и судов. Вероятно, это свидетельствует о том, что россия использовала значительный объем современного ракетного оружия и вынуждена применять устаревшие типы ракет, запасов которых достаточно для нанесения ударов по нашей территории.

Группировка из ориентировочно 30 российских кораблей и подводных лодок продолжает блокаду гражданского судоходства. В акватории Черного моря находится до 12 крупных десантных кораблей, однако более трети из них стоят на ремонте. Кроме того, группировка противника насчитывает до 15 десантных катеров разного типа.