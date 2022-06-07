Альянс с Британией – это не альтернатива Европейского союза для Украины, - Зеленский

Украина пока не рассматривает никакой альтернативы вступлению в ЕС. А договоренности с Великобританией об оборонном союзе – это меры, которые проводятся в целях безопасности.

Об этом на встрече с журналистами заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

- Альтернативы нашему членству в ЕС, нашему кандидатству в члены ЕС нет. И нам ее не предлагал никто, а если бы предложили, мы не согласились бы, - сказал Глава государства.

Он пояснил, что договоренности с Британией об оборонном союзе – это один из шагов для гарантий безопасности Украины. Но никак не альтернатива ЕС.