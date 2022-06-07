Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что мир не должен принуждать Украину к подписанию «плохого мирного соглашения» с россией.
Слова Джонсона передал его спикер, сообщает Reuters.
По словам спикера, во время состоявшегося вчера заседания британского правительства Джонсон пообещал, что Британия будет оставаться на «передовой» поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.
– Он сказал, что важно, чтобы на президента Зеленского не давили, чтобы он согласился на плохой мир, отметив, что плохие мирные соглашения не продолжаются долго. Он сказал, что мир должен избегать какого-либо результата, при котором необоснованная агрессия Путина будет казаться оправданной, - сказал спикер премьера Британии.