Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что мир не должен принуждать Украину к подписанию «плохого мирного соглашения» с россией.

Слова Джонсона передал его спикер, сообщает Reuters.

По словам спикера, во время состоявшегося вчера заседания британского правительства Джонсон пообещал, что Британия будет оставаться на «передовой» поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.