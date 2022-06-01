Для победы на поле боя Украине требуется более чем десятикратное преимущество над силами врага, – Зеленский

Победа Украины в войне должна быть достигнута на поле боя, для продвижения войск необходимо более чем десятикратное превосходство над силами врага. Ужесточение санкций будет способствовать, чтобы рф села за стол переговоров без ультиматумов. Никакие договоренности о прекращении огня не могут быть достигнуты без Украины.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Financial Times.

- Конечно, победа должна быть достигнута на поле боя… Для продвижения подразделений необходимо более чем 10-кратное превосходство над силами врага. У нас безусловно более сильная мотивация, чем у россиян, но мы уступаем в технике, поэтому нет возможности для продвижения. И пока мы ее (техники – ред.) не будем иметь, нам будет очень тяжело, мы будем нести больше потерь и страданий. Моим приоритетом являются люди, - сказал Зеленский и призвал поддерживать Украину оружием.

По его словам, отбрасывание российских войск на позиции до 24 февраля будет означать «серьезную временную победу» Украины, но полный суверенитет над ее территорией остается конечной целью.

Как отметил Зеленский, санкции не сильно повлияли на позицию рф, поэтому только их ужесточение будет способствовать тому, чтобы россия села за стол переговоров без ультиматумов.

Отвечая на вопрос о заявлениях «некоторых стран» о необходимости прекращения огня, Зеленский отметил, что любые договоренности не могут быть достигнуты без Украины за столом переговоров, так же как не может идти речь о прекращении огня без определения условий, а именно – прекращения наступления россии.