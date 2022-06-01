Зеленский ответил Макрону на его призыв не унижать россию: «Кроме слов нужно конкретно показать, что можешь сделать»

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление своего французского коллеги Эммануэля Макрона о том, что не нужно унижать россию. По словам Главы государства, кроме слов нужно показывать, что конкретно тот или иной европейский лидер может сделать.

Об этом шла речь в интервью Зеленского Financial Times.

Как известно, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что очень важно не унижать россию, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение.

- Дай большую помощь оружием. Посади за стол переговоров путина рядом с Украиной. Можешь сидеть за этим столом, и влиять, чтобы не только были слова о том, что давайте прекратим огонь. Огонь прекратим. На каких условиях? С какой стороны? Кто будет гарантировать, что Россия будет выполнять то, что она пообещала? У меня ответов сегодня ноль, – отметил Зеленский.



Президент Украины отметил, что Макрон прекрасно разбирается в деталях минских переговоров.

- Эмманюэль глубоко разбирается в процессе – один из лидеров нормандской четверки, он прекрасно разбирается в деталях минского документа, он прекрасно разбирается в деталях всех договоренностей, которые были с российской стороной в рамках норманди-четыре, невыполнение этих договоренностей, срыв постоянный. Постоянные срывы внедренного режима прекращения огня, срыва обмена пленными. О каких унижениях мы говорим? – подчеркнул президент.

Глава государства также добавил: «Нас никто не унижает. Нас убивают. Поэтому мы в ответ не собираемся также никого унижать. Мы будем отвечать тем же инструментом».

Как известно, Макрон предлагал Владимиру Зеленскому поступиться украинским суверенитетом, чтобы сохранить лицо путина.

Напомним, 28 мая состоялся 80-минутный телефонный разговор президента россии владимира путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

После глава комиссии по международным делам парламента Эстонии Рийгикогу Марко Михкельсон заявил, что канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франции Эмманюэлю Макрону стоит не разговаривать с российским президентом владимиром путиным, а съездить в Украину и помочь ей победить в войне с рф.