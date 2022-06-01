ЕС исключил из 6-го санкционного пакета против РФ упоминания об облачных технологиях, – Подоляк

Европейский Совет по непонятным причинам исключил из утвержденного шестого пакета санкций против РФ упоминание об облачных технологиях.

Об этом в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Сначала Европейский Совет объявляет о блокировке для России облачных сервисов ЕС в 6-м пакете санкций. Затем редактирует сообщения, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях. Никаких уточнений или разъяснений от официальных лиц. Мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять», - написал Подоляк.

Как известно, 3 июня на сайте Евросовета была обнародована информация о новых санкциях против РФ, в частности, по консультационным услугам, включая облачные сервисы. На следующий день упоминание об облачных сервисах исчезло.