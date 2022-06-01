Польский президент начал турне в поддержку членства Украины в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда начал турне по странам Европы в поддержку предоставления статуса кандидата на членство в Евросоюзе для Украины.

Об этом сообщает канцелярия польского президента.

Вместе с Дудой участие в поездке должен был принять президент Словакии Зузана Чапутова, но у нее обнаружили коронавирус.

Турне Дуда начнет в Португалии, затем посетит Италию и Румынию, где примет участие в саммите Бухарестской девятки.

Помимо обсуждения перспектив членства Украины в ЕС Дуда планирует обсудить в Португалии и Италии вопрос вывоза продовольствия из Украины.

«Будем говорить о том, как создать международное давление, чтобы это (вывоз зерна) был успешным и как преодолеть эту проблему», - пояснил он.

Напомним, Зеленский исключает альтернативу статусу кандидата в ЕС для Украины.