Канадцам запретили предоставлять услуги для российской нефтегазовой и химической промышленности

Канада объявила новый пакет антироссийских санкций, не позволяющий экспорт 28 видов услуг для различных видов промышленности.

Об этом сообщает сайт канадского МИД.

«Канада внесла дополнительные поправки в Положение об особых экономических мерах, касающихся россии и запрещающих предоставлять 28 услуг российской нефтегазовой и химической промышленности, в частности это технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги», - говорится в сообщении.

Указано, что любому, кто проживает в Канаде, и канадцам за пределами страны, запрещается предоставлять россии или гражданам россии эти услуги.

Напомним, ранее Канада ввела санкции против ряда российских компаний и 22 человек, в том числе Кабаевой.