«Я не шучу, я говорю серьезно»: Эрдоган предупредил Грецию о необходимости демилитаризации островов в Эгейском море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 9 июня, предупредил Грецию о необходимости демилитаризации островов в Эгейском море, заявив, что он «не шутит» с этим предупреждением.

Об этом он сказал в последний день военных учений, проходящих недалеко от Измира, на турецком побережье Эгейского моря, сообщает AP.

Турция считает, что Греция наращивает военное присутствие на островах, нарушая договоры, гарантирующие их безоружный статус.

- Мы предлагаем Греции прекратить милитаризовать острова, имеющие невоенный статус, и действовать в соответствии с международными соглашениями, – заявил Эрдоган.

– Я не шучу, я говорю серьезно. Эта нация настроена решительно, – добавил он.

Греция и Турция являются союзниками по НАТО, но соседние страны имеют историю споров по целому ряду вопросов, включая разведку полезных ископаемых в восточном Средиземноморье и конкуренцию в Эгейском море.

- Мы предупреждаем Грецию, чтобы она держалась подальше от мечтаний и действий, о которых будет сожалеть, и призываем одуматься, – продолжил турецкий лидер.

- Турция не откажется от своих прав в Эгейском море так же, как она не откажется от использования своих прав, вытекающих из международных соглашений, – отметил он.

Греция утверждает, что Турция намеренно неправильно истолковывает договоры, и говорит, что имеет законные основания для самозащиты после враждебных действий Анкары, включая давнюю угрозу войны, если Греция расширит свои территориальные воды.

В Афинах официальный представитель правительства Греции Яннис Ойконому заявил, что Греция реагирует на турецкие «провокации» со «спокойствием и решительностью».

– Всем ясно, что наша страна улучшила свое геостратегическое и геополитическое присутствие, а также свою сдерживающую способность, чтобы иметь возможность в любое время защитить свой национальный суверенитет и суверенные права, – сказал он.

Справка

Греко-турецкие отношения в своей истории сопровождаются взаимной враждой и непродолжительными периодами примирения со времени, когда Греческая республика обрела независимость 1821 от Османской империи. С тех пор две страны воевали друг против друга пять раз: в греко-турецкой войне 1897, в Первой и Второй Балканских войнах, Первой мировой войне и греко-турецкой войне 1919-1922 годов.

После Балканских войн 1912-1913 годов Греция получила все острова Эгейского моря, за исключением островов Имброс и Тенедос. Некоторые из этих островов расположены всего в нескольких километрах от турецкого побережья. С конца Второй мировой войны турецкие лидеры настаивали на разграничении территориальных вод, воздушном пространстве Эгейского моря. Эгейский спор возник, в первую очередь, из-за попыток одновременно выгодно решить и вопросы военно-тактического превосходства и экономической эксплуатации Эгейского моря. Этот последний вопрос становится особенно важным, поскольку после 1970 года в акватории Эгейского моря обнаружены нефтяные месторождения. В 1987 году произошел так называемый Сисмикский инцидент, когда турецкая лодка вошла в греческие территориальные воды. После этого инцидента премьер-министр Греции Андреас Папандреу отдал приказ без предупреждений топить суда, если появится подозрение на военное вмешательство. Сисмикский инцидент чуть ли не спровоцировал войну между двумя странами. Через несколько дней возник конфликт между пограничными патрулями, для обеих сторон он закончился жертвами.

Таким образом, круг нерешенных вопросов на сегодняшний день охватывает: