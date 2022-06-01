Новыми руководителями «правительства «ДНР» стали экс-чиновники рф: будут заниматься «интеграционными процессами»

После отставки главы «правительства «ДНР», «кабинет министров» самопровозглашенной республики возглавил Виталий Хоценко, ранее работающий в российском Министерстве промышленности и торговли. Его заместителями стали россияне, которые так же как и Хоменко работали в госсекторе рф.

О назначениях пишет российский РБК со ссылкой на указы на сайте «главы «ДНР» дениса пушилина.

«Новым премьер-министром ДНР стал Виталий Хоценко. До назначения он работал в российском Минпромторге, курируя взаимодействие с субъектами России. Министр Денис Мантуров (Министр промышленности и торговли рф,-ПН) пообещал, что ведомство окажет помощь Хоценко при решении задач, которые связаны с промышленной сферой», - сообщает издание.

При этом РБК приводит объяснение пушилина, почему была проведена «реорганизация». Это якобы необходимо для того, чтобы продумывать действия «на два шага вперед».

«Власти ДНР должны сосредоточиться на «интеграционных процессах» и восстановлении инфраструктуры», - приводит издание основную цель смены руководство самопровозглашенной республики.

Заместителем председателя «правительства «Донецкой народной республики» стал Евгений Солнцев. В то время как Александр Костомаров стал первым заместителем руководителя «администрации «главы «ДНР».

Как пишет издание, ранее Солнцев был главой филиала РЖД — дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта, а затем был помощником министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. В декабре 2020 года ему вручили почетный знак министерства.

Костомаров с 2012 года возглавлял администрацию губернатора Архангельской области, затем работал в правительстве Московской области. С 2019 года он занимал пост вице-губернатора Липецкой области, а с февраля 2020 года находился в должности первого заместителя губернатора Ульяновской области и курировал внутреннюю политику региона. Костомаров покинул должность в октябре прошлого года, сообщается, что этому предшествовал жесткий разговор с губернатором Алексеем Русских.