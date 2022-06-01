Зеленский обратился к Евросоюзу и призвал не оставлять Украину в «серой зоне» возле рф

Президент Владимир Зеленский, выступая на Копенгагенском демократическом саммите, призвал не оставлять Украину в «серой зоне» между Европейским союзом и рф.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

- На украинской границе, на украинском Донбассе, под Харьковом, на юге Украины мы можем сейчас видеть, что украинский народ действительно готов подкрепить слова о своей независимости соответствующими действиями в защиту независимости. Но где та граница, на которой будет видно, что и Европа готова подкрепить все важные для себя слова ответными действиями? Почему, если опросы показывают, что 71% европейцев считают Украину частью европейской семьи, до сих пор есть колеблющиеся политические скептики, которые сомневаются, разрешать ли нам движение в Европейский союз?

- Почему, если базовые ценности Европы предполагают, что каждый народ имеет одинаковое значение и его должны уважать, украинскому народу так долго говорят о том, что он должен остаться в «серой зоне» между Европейским союзом и россией? – сказал Зеленский.

Он призвал наконец-то убрать «серую зону» и перейти к действиям о том, что Украина – часть европейской семьи.