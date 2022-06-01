Зеленский обратился к Евросоюзу и призвал не оставлять Украину в «серой зоне» возле рф

Президент Владимир Зеленский, выступая на Копенгагенском демократическом саммите, призвал не оставлять Украину в «серой зоне» между Европейским союзом и рф.
Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.
- На украинской границе, на украинском Донбассе, под Харьковом, на юге Украины мы можем сейчас видеть, что украинский народ действительно готов подкрепить слова о своей независимости соответствующими действиями в защиту независимости. Но где та граница, на которой будет видно, что и Европа готова подкрепить все важные для себя слова ответными действиями? Почему, если опросы показывают, что 71% европейцев считают Украину частью европейской семьи, до сих пор есть колеблющиеся политические скептики, которые сомневаются, разрешать ли нам движение в Европейский союз?
- Почему, если базовые ценности Европы предполагают, что каждый народ имеет одинаковое значение и его должны уважать, украинскому народу так долго говорят о том, что он должен остаться в «серой зоне» между Европейским союзом и россией? – сказал Зеленский.
Он призвал наконец-то убрать «серую зону» и перейти к действиям о том, что Украина – часть европейской семьи.
- В ближайшие недели Евросоюз может сделать исторический шаг, который докажет, что слова о принадлежности украинского народа к европейской семье не пусты. Нужны действенные, юридически обязывающие гарантии безопасности в обновленной архитектуре безопасности для Европейского континента. Такую систему гарантий мы прорабатываем сейчас для Украины. И только тогда, когда она появится, можно будет уверенно говорить, что тысячи слов на страницах конвенций, уставов, договоров и меморандумов – это не просто слова, а подкрепляемая действиями реальность, - отметил Президент.