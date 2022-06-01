Министр обороны Британии посетил Киев и обсудил с Зеленским разблокировку украинских портов

Киев 10 июня с визитом посетил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается в Telegram Владимира Зеленского.

Зеленский поблагодарил Уоллеса за помощь, которую Великобритания оказывает Украине.

«Оружие, финансы, санкции – три вещи, в которых Великобритания показывает свое лидерство в поддержке Украины. Ценим такую действительно настоящую, объединенную работу, когда слова, общение постоянно переходят в действия. Благодарен министру обороны Бену Уоллесу и его команде за этот визит, а также Великобритании, правительству, Премьер-министру за помощь», - отметил Зеленский.

Британский министр считает, что Украина способна вытеснить оккупантов с Донбасса. По его словам, российский режим сейчас на грани истощения военных ресурсов.

Во время встречи отдельно обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины, пути разблокирования украинских портов для предотвращения глобального продовольственного кризиса. Бен Уоллес со своей стороны заверил Владимира Зеленского в продолжении оборонной поддержки Украины и отметил важность восстановления территориальной целостности нашего государства.