Посол Польши в Украине посоветовал европейцам, желающим «сохранить путину лицо», отдать рф свои земли

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий подверг жесткой критике отдельных европейских лидеров, которые предложили дать руководителю рф владимиру путину «сохранить лицо» за счет украинских территорий.

Об этом дипломат заявил в интервью Укринформу.

«Мне кажется, что россия очень сознательно и целенаправленно создала такую ситуацию, когда союзники давят на нас с целью пойти на уступки. Что для них Донецкая или Луганская области? Озвучивались мысли, что нужно спасать чье-то лицо. Так пусть отдают свои Бранденбург или Пиренеи», – заявил Цихоцкий.

Посол заверил, что Польша будет идти вместе с Украиной к победе и убеждать союзников в необходимости долгосрочной поддержке. Однако он признал, что во многих столицах Запада не хотят слышать лидеров стран Восточной Европы, а хотят как можно быстрее «поладить» с руководством россии.

Как известно, Макрон предлагал Владимиру Зеленскому уступить украинский суверенитет, чтобы сохранить лицо путина.

Напомним, 28 мая состоялся 80-минутный телефонный разговор президента россии владимира путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

После этого глава комиссии по международным делам парламента Эстонии Рийгикогу Марко Михкельсон заявил, что канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франции Эмманюэлю Макрону следует не разговаривать с российским президентом владимиром путиным, а съездить в Украину и помочь ей победить в войне с РФ .

Также Зеленский ответил Макрону на его призыв не унижать россия: «Кроме слов нужно конкретно показать, что можешь сделать».