россию не избрали в Экономический и социальный совет ООН

россии пока не удалось избраться на новый срок членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Это один из шести главных органов Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает DW.

После пяти туров голосования, проходившего в Нью-Йорке в пятницу, 10 июня, россия не смогла получить необходимые для избрания голоса двух третей государств-членов Генеральной ассамблеи ООН.

В первом туре рф получила 118 голосов - на 10 меньше, чем требовалось для избрания. Поэтому она вышла во второй тур вместе с Северной Македонией, которая неожиданно показала второй после россии результат в регионе «Восточная Европа».

В следующих раундах ни россии, ни Северной Македонии не удалось получить необходимое количество голосов. Неназванные дипломаты, на которых ссылается издание, объясняют неудачу рф согласованной позицией стран Запада во главе с США, осудивших военную агрессию россии против Украины.