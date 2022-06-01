Байден заявил, что Зеленский не хотел слышать его предупреждений о вторжении россии – в ОП ответили, что слышать не хотели Украину

Американский президент Джо Байден считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский, как и множество людей, возможно, мог накануне 24 февраля игнорировать предупреждения из США, что Россия полномасштабно вторгнется в Украину.

Об этом он сказал во время встречи с избирателями в Лос-Анджелесе, пишет Bloomberg.

- Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные в подтверждение, что он [Путин] перейдет границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и многие люди тоже, – заявил Байден.

Он признал, что возможность полномасштабного вторжения России многим могла казаться надуманной: «Я понимаю, почему они не хотели этого слышать».

В Офисе Президента отреагировали на заявление Байдена. Спикер президента Сергей Никифоров напомнил, что Владимир Зеленский просил о превентивных санкциях против России перед широкомасштабным вторжением РФ, но партнеры «не хотели слышать», передает Liga.net.

Также Никифоров напомнил, что в тот период Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом: лидеры детально обменивались мыслями и оценками ситуации.