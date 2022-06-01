Глава Еврокомиссии приехала в Киев, чтобы обсудить с Зеленским заявку на вступление в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в субботу прибыла в Киев, чтобы провести переговоры по заявке Украины на вступление в ЕС.

О визите фон дер Ляен сообщила в Twitter.

«Хорошо снова оказаться в Киеве. Вместе с президентом Зеленским я подведу итоги по совместной работе, необходимой для восстановления, и по прогрессу, достигнутому Украиной на ее европейском пути», - отметила глава Еврокомиссии, добавив на украинском: «Европа с вами».

Ожидается, что в следующую пятницу Европейская комиссия опубликует свою оценку того, следует ли Украине предоставить статус кандидата на членство в ЕС. Предоставление статуса лидеры ЕС будут рассматривать на саммите 23-24 июня.

Напомним, ранее Европарламент рекомендовал дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС – теперь решение за Евросоветом.