Германия в октябре поставит в Украину новейшую систему ПВО, способную защитить Киев

Новейшая немецкая система ПВО IRIS-T способна защитить территорию размером примерно с Киев, она уже на этапе изготовления, и есть подтверждение от канцлера Олафа Шольца по поставкам ее в Украину в 2022 году.

Об этом в интервью НВ заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

По его данным, первые деньги из 1 млрд евро, заложенного в бюджет Минобороны Германии на помощь Украине, будут потрачены именно на ракетную систему IRIS-T. Канцлер Олаф Шольц 1 июня подтвердил, что есть согласие на это.

- Система IRIS-T – единственное, за что я поблагодарил и канцлера, и правительство за последние месяцы. Мы по ней работали с первых дней войны. Эта система самая крутая в мире. Ее можно сравнить с американским Patriot. Это немецкий продукт, – сказал дипломат.

Долгие сроки поставки оправданы, потому что эти системы для Украины еще производятся, пояснил Мельник.

- То есть, это будет закупка у немецкого производителя нужного нам оружия, параметры которого мы определили. Производство завершится в конце лета. Потом – обучение. Поставка – в октябре, – прокомментировал он.

Согласно своим характеристикам, эта система ПВО способна защищать территорию размером примерно с Киев, а всего в течение трех-четырех лет Украина сможет поставить ее вокруг городов и наиболее важных объектов.

– Прорыв в том, что это первое оружие не старого образца, а новейшее, – добавил дипломат.

Справка

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) – инфракрасные самонаводящиеся ракеты. Есть две версии ракет IRIS-T класса «земля-воздух» для ПВО: IRIS-T SLS ближнего радиуса действия и IRIS-T SLM среднего радиуса действия.

Испытание IRIS-T SLM было завершено в январе 2022 года. В апреле 2022 года эти ракеты были поставлены, в частности, в Египет. Их максимальная дальность стрельбы 40 км, высота – 20 км.

По данным СМИ, именно такие ракеты Германия намерена поставить в Украину.